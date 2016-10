Obere Bahnhofstrasse in Schönaich is scheduled to be blocked for road construction starting Nov. 2 until Dec. 23.

Vehicle traffic coming from direction Pfefferburg will be rerouted via Böblinger Strasse (L 1185), Bahnhofstrasse, Berliner Strasse, Herdlauchring, and Danziger Strasse, continuing via Vogelsang on to Panzerstrasse (K 1057).

Commercial vehicles will be rerouted via Böblinger Strasse, Bühlstrasse, and Steinenbronner Strasse (K 1051), continuing via Panzerstrasse (bypass road).

Accessing Bahnhofstrasse via Kelternweg or In den Bergen won’t be possible during this timeframe.

Detour signage will be in place.